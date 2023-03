Zuletzt hatte Siemens Energy Rückenwind wieder von der Börse gespürt, nachdem Anleger Vertrauen fassten, dass die Sanierung von Siemens Gamesa gelingen würde. Um dort direkt durchgreifen zu können, hatte der Konzern 4,05 Milliarden Euro in die Hand genommen und damit die restlichen 33 Prozent an Siemens Gamesa aufgekauft. In der vergangenen Woche war die Siemens-Energy-Aktie bis auf 20,43 Euro gestiegen und hatte ihren Wert damit binnen fünf Monaten fast verdoppelt. Vor der Platzierung hatte sie am Mittwoch im Zuge des Ausverkaufs an den Börsen 6,9 Prozent verloren.