Darüber hinaus haben sich Siemens Energy und Siemens darauf geeinigt, dass Siemens ein mögliches Ausfallrisiko der Garantien von bis zu einer Milliarde Euro absichert. Dieser Betrag ist den Angaben zufolge im Gegenzug durch ein nicht näher benanntes Aktienpaket sowie durch vereinbarte Zahlungsstundungen abgesichert. Das «Handelsblatt» hatte vor wenigen Tagen berichtet, dass in weiteres Fünf-Prozent-Paket an der Gesellschaft in Indien als Pfand für die Garantien dienen soll.