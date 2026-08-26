Die Aktie gab am Mittwoch leicht nach. Die Pläne zur Abspaltung von Transformation of Industry (ToI) seien positiv für die Investmentstory, schrieb Phil Buller von JPMorgan am Mittwoch. Denn Wachstum und Margen seien zwar attraktiv, trügen aber nicht zum Konzern-Algorithmus bei. Jedoch hatte er sich abseits der Ankündigung bereits mehr Details versprochen. Auch Jefferies-Analyst Lucas Ferhani sieht die Pläne positiv. Damit könnten sich die Münchner mehr auf die wachstumsstärkeren und profitableren Energiegeschäfte konzentrieren. Auch den Zeitpunkt hält Ferhani für günstig.