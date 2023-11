«Die Schwierigkeiten im Wind stellen die exzellenten Leistungen in allen anderen Bereichen in den Schatten», klagte CEO Christian Bruch am Mittwoch in München. Erst im Geschäftsjahr 2025/26 sei dort eine schwarze Null zu erwarten, zwei Jahre später als bisher gedacht. Auch im laufenden Geschäftsjahr werde die Windkraft-Tochter Siemens Gamesa mit einem Verlust von zwei Milliarden Euro den ganzen Konzern operativ in die roten Zahlen drücken, räumte Bruch ein. Am Geschäft mit Windkraftanlagen an Land (Onshore), in dem Siemens Energy Qualitätsmängel plagen, will er gleichwohl vorerst festhalten.