«2025 war ein erfolgreiches Jahr für uns», sagte Vorstandschef Christian Bruch. Siemens Energy sei profitabel und nachhaltig gewachsen und habe den Unternehmenswert deutlich gesteigert. «Erstmals seit vier Jahren zahlen wir wieder eine Dividende – ein klares Signal an unsere Aktionärinnen und Aktionäre», betonte Bruch. Er will am Freitag die Zahlen bei der Bilanzpressekonferenz in Berlin erläutern.