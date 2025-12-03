Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas hatte angekündigt, Aktien der beiden Unternehmen zu verkaufen, um die Übernahmen der US-Softwarefirmen Altair und Dormatics teilweise zu finanzieren. Im November hatte Siemens zudem beschlossen, sich bei Healthineers auf einen Minderheitsanteil zurückzuziehen. Seit Oktober ist die Beteiligung an Healthineers von 69 auf rund 67 Prozent weiter gesunken, in den nächsten Monaten soll sie auf etwa 60 Prozent abschmelzen. Weitere 30 Prozent will die Siemens AG den eigenen Aktionären in Form einer Abspaltung in die Depots buchen.