So kletterte der Auftragseingang angetrieben von der Sparte Smart Infrastructure um 13 Prozent auf 27,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten erwartet. Der Umsatz stieg um sieben Prozent auf rund 20,8 Milliarden Euro. Vergleichbar - also ohne Währungs- und Portfolioeffekte - lag das Wachstum bei acht Prozent. Das Ergebnis im Industriegeschäft legte um ein Viertel auf 3,5 Milliarden Euro zu. Hier profitierte Siemens auch von Zollrückerstattungen in den USA, vor allem bei der Medizintechniktochter Siemens Healthineers. Unter dem Strich verdiente Siemens mit 2,6 Milliarden Euro 15 Prozent mehr. Auch hier schnitt Siemens besser ab als gedacht.