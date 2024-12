An der Zugsparte Mobility, deren Abspaltung Investoren immer wieder fordern, hält Thomas dagegen fest. «Die Sparte ist Teil der Kernaktivitäten der Siemens AG. Sie ist Weltmarktführer in fast allen Disziplinen, in denen sie tätig ist, und ein starkes Beitragselement in Sachen Nachhaltigkeit», sagte der Finanzchef in dem Interview. Zudem binde sie relativ wenig Kapital. «Das Geschäft ist bei uns gut aufgehoben. Ich sehe im Augenblick keinerlei Notwendigkeit, dass wir uns davon trennen müssten.»