"Die Geschäftsentwicklung war in Summe bisher im zweiten Quartal vielleicht noch einen Tick besser, als wir zuletzt erwartet hatten", sagte Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas der "Börsen-Zeitung" (Samstagausgabe). "Wenn also alles perfekt läuft, dürfen wir uns vielleicht noch mehr freuen." Vor allem in der Industrieautomatisierungs-Sparte Digital Industries laufe es gut. Das zweite Quartal läuft bei Siemens von Januar bis März.