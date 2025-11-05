«Wir gehen von einem flachen Umsatz aus», sagte Finanzvorstand Jochen Schmitz von Siemens Healthineers am Mittwoch in einer Analystenkonferenz. Es gebe noch keinen Grund für einen optimistischeren Blick auf den Markt, fügte Vorstandschef Bernd Montag hinzu. Die Regierung in Peking kämpft seit zwei Jahren gegen Korruption im Gesundheitswesen und ist dabei, die Beschaffung von Klinikausrüstung und Geräten zu zentralisieren. Traditionell hatten die Krankenhäuser viel mit Mittelsmännern gearbeitet, die dafür Provisionen erhielten.