Die Aktien von Siemens Healthineers legten am Mittwoch nach dem Bericht von Bloomberg News um bis zu 3,6% zu, was den grössten Tagesanstieg seit dem 12. Mai darstellt. Die Aktie hat in diesem Jahr rund 5% verloren. Das Unternehmen kommt auf einen Marktwert von mehr als 54 Milliarden Euro. Hauptaktionär ist Siemens mit etwa 71%, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht.