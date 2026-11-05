An einen neuen Namen - und in der ​Folge ​an einen neuen Eigentümer - müssen sich auch ⁠die Mitarbeiter und Kunden der Diagnostik-Sparte von Siemens Healthineers ​gewöhnen. Sie soll schrittweise ⁠in Olyrian Diagnostics umbenannt werden. Der Ausgliederungsprozess sei eingeleitet worden, an dessen Ende Olyrian ‌ein eigenständiges Unternehmen sein werde, erklärte Siemens Healthineers. Der Schritt ist das entscheidende Signal, dass das Geschäft mit Laborstrassen verkauft werden soll. Dort arbeiten ‌rund 20 Prozent der Belegschaft von Healthineers, die Sparte erwirtschaftet ​17 Prozent des Umsatzes. Vorstandschef Bernd Montag hatte mehrfach betont, dass es zum übrigen Geschäft mit CTs, MRTs und Krebstherapie-Geräten keine Synergien gebe.