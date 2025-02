Am besten entwickelte sich das Geschäft in Amerika mit einem Plus von 14 Prozent, in Deutschland legte der Umsatz um zehn Prozent zu. China verzeichnete allerdings erneut ein Umsatzminus von sieben Prozent. Dort geht die Regierung gegen Korruption im Gesundheitswesen vor, was die Branche immer noch verunsichert. Die höchste operative Umsatzrendite verzeichnete Healthineers im Geschäft mit bildgebenden Geräten wie MRT und CT; sie lag mit 18,7 (19,1) Prozent allerdings aufgrund von Sondereffekten unter dem Vorjahresniveau. Die Krebsmedizin-Tochter Varian schraubte die Rendite auf 17,1 (15,9) Prozent.