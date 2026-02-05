So belasteten negative Währungseffekte sowie die US-Zölle Umsatz und Gewinn bei Siemens Healthineers. Zudem verzeichnete die Firma ein schwaches China-Geschäft in der Labordiagnostik.Der Konzernumsatz sank um 1,5 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mitteilte. Auf vergleichbarer Basis, also währungs- und portfoliobereinigt, erreichte Healthineers ein Plus von 3,8 Prozent, was unter den Erwartungen der Analysten lag. Gute Geschäfte machten die Erlanger dabei in der Bildgebung sowie bei ihrem US-Krebsspezialisten Varian.