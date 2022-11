In der wichtigen Sparte Digital Industries, die Software für die Fabrikautomatisierung entwickelt, rechnet Siemens mit einer Gewinnmarge zwischen 19 Prozent und 22 Prozent. Für den Bereich Smart Infrastructure liegt das Renditeziel bei 13 Prozent bis 14 Prozent. In der Sparte Mobility werden Margen zwischen 8 Prozent und 10 Prozent in Aussicht gestellt.