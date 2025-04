Siemens erhofft sich von der Übernahme mehr Geschäft mit der Pharmaindustrie, einer Branche, in der die Automatisierungs-Sparte Digital Industries bisher kaum vertreten ist. Der Markt, den Siemens mit seinen Produkten erschliessen könne, wachse damit um elf Milliarden Dollar. «Künstliche Intelligenz hat sich in zahlreichen Branchen zu einer transformativen Kraft entwickelt, und ihre Anwendung in den Life Sciences gewinnt zunehmend an Bedeutung», sagte Busch.