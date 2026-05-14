Siemens stärkt sein Bahntechnik-Geschäft mit einer milliardenschweren Übernahme in Italien. Der Münchner Technologiekonzern kauft das Kerngeschäft der italienischen Mermec mit Signal-, Diagnose- und Messtechnik, wie Siemens am Donnerstag mitteilte. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Zwei mit der Transaktion vertraute Personen bezifferten den Preis gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters auf rund 1,2 Milliarden Euro. Mermec ist vor allem für seine Messzüge bekannt, mit denen der Zustand der Schienen-Infrastruktur kontrolliert werden kann.
Im Kerngeschäft kommt das Unternehmen aus Monopoli bei Bari mit 1700 Mitarbeitern laut einer Präsentation auf einen Umsatz von 430 Millionen Euro und eine operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) von 17 Prozent. Das Signaltechnik-Geschäft in Frankreich, Grossbritannien und Deutschland ist bei der Übernahme ausgeklammert.
(Reuters)