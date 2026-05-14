Siemens stärkt sein Bahntechnik-Geschäft mit einer milliardenschweren Übernahme in ‌Italien. ⁠Der Münchner Technologiekonzern kauft das Kerngeschäft ⁠der italienischen Mermec mit Signal-, Diagnose- ‌und Messtechnik, wie Siemens am ‌Donnerstag mitteilte. ​Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Zwei mit der Transaktion vertraute Personen bezifferten den Preis gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters ‌auf rund 1,2 Milliarden Euro. Mermec ist vor allem für seine Messzüge ​bekannt, mit denen der ​Zustand der Schienen-Infrastruktur kontrolliert ​werden kann.