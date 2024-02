Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will an seinem kriselnden Windenergiegeschäft vorerst festhalten. «Das Windgeschäft sehen wir als zentrales Element unserer Strategie», sagte Vorstandschef Christian Bruch am Montag auf der Hauptversammlung des Unternehmens. «Aktuell gibt es keine Verkaufsgespräche.» Das mittelfristige Margenumfeld insbesondere im Onshore-Bereich bewerte das Management gerade.