Siemens Smart Infrastructure hat seine Margen zuletzt nach und nach gesteigert, im ersten Quartal 2023/24 (von Oktober bis Dezember) holte Rebellius' Sparte die Vorzeigesparte Digital Industries fast ein. Auf einen internen Wettlauf will er sich aber nicht einlassen: «Wir vergleichen uns nur mit den Zielen, die wir selbst gesetzt haben. Ich bin stolz, dass wir zum 13. Mal in Folge in einem Quartal im Vorjahresvergleich an Rendite zugelegt und in einigen Märkten unsere Konkurrenten überrundet haben», sagte der Spartenchef. Der Auftragseingang normalisiere sich wieder, nachdem die Kunden zuletzt ihre Lagerbestände bei Elektro- und Bautechnik-Produkten reduziert hatten. «Der Abbau scheint vorbei zu sein.»