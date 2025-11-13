Neben der Siemens Schweiz sind hierzulande noch weitere Konzerngesellschaften ansässig und tätig. Der Industriekonzern ist an rund 20 Standorten in der ganzen Schweiz tätig und verfügt über mehrere Entwicklungs- und Produktionsstandorte. In der Schweiz beschäftigt Siemens laut eigenen Angaben 5933 Mitarbeiter, was gut 40 weniger sind als im Vorjahr.