Im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 haben die Gesellschaften des deutschen Industriekonzerns Siemens hierzulande etwas weniger umgesetzt.
Insgesamt schrumpften die Verkäufe im Schweizer Markt um 1,2 Prozent auf 3,093 Milliarden Franken. Damit habe man das hohe Vorjahresniveau von 3,129 Milliarden Franken praktisch halten können, schrieb Siemens Schweiz am Donnerstag in einem Communiqué. Im Vorjahr war zum ersten Mal der Sprung über die Grenze von 3 Milliarden Franken gelungen.
Neben der Siemens Schweiz sind hierzulande noch weitere Konzerngesellschaften ansässig und tätig. Der Industriekonzern ist an rund 20 Standorten in der ganzen Schweiz tätig und verfügt über mehrere Entwicklungs- und Produktionsstandorte. In der Schweiz beschäftigt Siemens laut eigenen Angaben 5933 Mitarbeiter, was gut 40 weniger sind als im Vorjahr.
Gebäudetechnik gefragt
Die in Zug beheimatete globale Geschäftseinheit Siemens Smart Infrastructure habe ihren Wachstumskurs weiter fortgesetzt. Der weltweite Umsatz stieg um 9 Prozent auf 22,99 Milliarden Euro. Die Gewinnmarge kletterte auf 19,6 Prozent von 17,3 Prozent im Vorjahr. Die Geschäftseinheit ist im Bereich der Gebäudetechnik und Energieverteilung tätig.
Vor allem im Bereich Rechenzentren und Energie profitiere man von einer starken Nachfrage - in der Schweiz und auf der ganzen Welt, erklärte Matthias Rebellius, CEO Siemens Smart Infrastructure, der auch der Konzernleitung von Siemens angehört.
«Im vergangenen Geschäftsjahr konnten wir eine Vielzahl an zukunftsweisenden Kundenprojekten umsetzen», erklärte der Länderchef von Siemens Schweiz, Gerd Scheller. So sei das Kantonsspital Baden neu eröffnet worden, für das der Konzern eine Plattform für das Internet der Dinge (IoT), ein App-basiertes Navigationssystem sowie Gebäudetechnik geliefert habe.
Bahntechnik auf Kurs
Auch die Bahntechnik hat einen grossen Auftrag der BLS gewonnen. Die Leit- und Sicherungstechnik der Berner Bahngesellschaft soll auf den neuesten Standard des European Train Control Systems (ETCS-2) aufgerüstet werden.
Wie profitabel das Geschäft von Siemens in der Schweiz ist, ist nicht bekannt, da das Unternehmen keine Gewinnzahlen auf Länderebene bekannt gibt.
Der gesamte Konzern mit Sitz in München hat derweil den Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 3 Milliarden auf 78,9 Milliarden Euro gesteigert. Unter dem Strich kletterte der Reingewinn dank einem Verkauf um satte 16 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro. Das ist der dritte Rekordgewinn hintereinander.
(AWP)