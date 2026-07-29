Parallel dazu bereiten die SBB die nächste Generation der Bahnleittechnik vor. Das neue digitale Leitsystem soll ab 2027 ausgeschrieben und ab den frühen 2030er-Jahren schrittweise eingeführt werden. Es soll mit künftigen digitalen Stellwerken und Fahrplansystemen vernetzt werden und langfristig einen stabileren Betrieb sowie mehr Zugverkehr auf dem bestehenden Schienennetz ermöglichen.