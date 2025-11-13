Das Digitalgeschäft soll Siemens in den nächsten Jahren stärker wachsen lassen als bisher. «Mit unserem 'One Tech Company'-Programm treten wir in die nächste Wachstumsphase ein und erhöhen unsere mittelfristige Ambition für das Umsatzwachstum auf eine Bandbreite von sechs bis neun Prozent», kündigte Vorstandschef Roland Busch am Donnerstag an. Dabei ist die Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers bereits ausgeklammert, von der sich der Münchner Technologiekonzern nach und nach trennen will. Allein das Digitalgeschäft werde sich bis 2030 verdoppeln, was jährlichen Wachstumsraten von 15 Prozent entspreche. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll in den nächsten Jahren um einen hohen einstelligen Prozentsatz zulegen, stärker als der Umsatz.