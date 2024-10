Altair entwickelt Programme für Luft- und Raumfahrt und die Automobilindustrie, aber auch den Energiesektor und den Finanzbereich. Die Aktien des US-Unternehmens legten am Dienstag um bis zu 11 Prozent zu und schlossen mit einem Plus von 8,5 Prozent. Am heutigen Mittwoch steht bei Altair die Veröffenlichung der Quartalszahlen an.