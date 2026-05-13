An seinen Zielen für das Geschäftsjahr (per Ende September) hält der ‌Münchner Technologiekonzern aber fest. «Wir haben ein erfolgreiches zweites Quartal abgeliefert, trotz des weiterhin sehr anspruchsvollen ​geopolitischen Umfelds», erklärte Vorstandschef Busch. Siemens rechne mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent. Grössere Zuwächse in der Automatisierungssparte DI und der Gebäudetechniksparte SI sollen dabei ein gebremstes Wachstum bei den Zügen wettmachen. Das Ergebnis je Aktie soll wie geplant 10,70 bis 11,10 Euro erreichen. Die Siemens-Aktie, die seit März um gut ein Drittel zugelegt hat, rückte um 0,7 Prozent auf 266 Euro vor.