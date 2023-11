Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) auf vergleichbarer Basis um elf Prozent auf 77,8 Milliarden Euro, wie Siemens am Donnerstag mitteilte. Für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 wird aber nur noch ein Umsatzwachstum von vier bis acht Prozent erwartet, vor allem weil in China das Geschäft mit der Industrieautomatisierung (Digital Industries) lahmt. Trotzdem soll das Ergebnis je Aktie (ohne die Effekte aus der Beteiligung an Siemens Energy) weiter auf 10,40 bis 11,00 (22/23: 9,93) Euro steigen.