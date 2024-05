Der Technologiekonzern erwartet für sein Aushängeschild Digital Industries deshalb im Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende September) einen Umsatzrückgang von bis zu acht Prozent und deutlich schwächere Margen, wie Siemens am Donnerstag in München mitteilte. Das florierende Geschäft mit Bau- und Infrastrukturtechnik könne das weitgehend wettmachen, sagte Vorstandschef Roland Busch. Im zweiten Quartal verfehlte der Konzern die Umsatz- und Gewinn-Erwartungen der Analysten. Finanzvorstand Ralf Thomas hatte bereits im März vor der anhaltenden Schwäche bei Digital Industries gewarnt.