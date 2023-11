Die 54 Züge sollen mit Geschwindigkeiten von bis zu 225 Meilen (360 Kilometer) pro Stunde von London nach Birmingham, die zweitgrösste Stadt des Landes, fahren. Hitachi und Alstom wollen sie in drei Werken in Grossbritannien bauen. Eigentlich sollte die Hochgechwindigkeits-Strecke bis 2026 fertig sein und weiter in den Norden Englands nach Leeds und Manchester führen. Premierminister Rishi Sunak hatte den zweiten Teil der Strecke über Birmingham hinaus aber im Oktober gestrichen. (Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)