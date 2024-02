Auf der Hauptversammlung am Donnerstag verteidigte er das Festhalten am Zug- und am Medizintechnik-Geschäft. «Wir glauben, dass beide Geschäfte zum Anspruch eines Technologiekonzerns passen», sagte Busch. Die Zug-Sparte Mobility sei «integraler Bestandteil» von Siemens. Bei der börsennotierten Siemens Healthineers wolle man langfristig Mehrheitsaktionär bleiben: «Wir glauben, dass das ein sehr attraktives und innovationsgetriebenes Geschäft ist.» Es gebe durchaus Synergien mit den Kernsparten in der Industrieautomatisierung (Digital Industries) und der Gebäude- und Infrastrukturtechnik (Smart Infrastructure), etwa im Einkauf und der Technologie. Den Anteil von 17 Prozent an der ehemaligen Energietechnik-Sparte Siemens Energy will Busch aber weiter abbauen: «Wir schliessen keine Option aus.»