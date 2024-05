«Eine Diskussion über kürzere Arbeitszeiten können wir uns volkswirtschaftlich ganz klar nicht leisten», sagte Judith Wiese, im Siemens-Vorstand für Personal zuständig, der «Süddeutschen Zeitung» (Montagausgabe). «Für ein Land wie Deutschland, das so schnell altert und in dem Fachkräfte fehlen, ist eine Debatte über kürzere Arbeitszeiten natürlich ziemlich heikel.» Schon heute arbeiteten die Menschen in Deutschland rund 500 Stunden weniger im Jahr als etwa in den USA. Vielmehr gehe es darum, wie Menschen durch lebenslanges Lernen beschäftigungsfähig bleiben und wie noch mehr Menschen in Arbeit gebracht werden können – «idealerweise in Vollzeit.» Siemens ist mit rund 320.000 Beschäftigten einer der grössten privaten Arbeitgeber in Deutschland. Unter anderem die IG Metall drängt derzeit massiv auf Vier-Tage-Woche.