Siemens ist im zweiten Quartal im operativen Geschäft hinter den Erwartungen zurückgeblieben, hält an seinen Zielen ‌für ⁠das laufende Geschäftsjahr 2025/26 jedoch fest. Der Auftragseingang schnellte von Januar bis ⁠März auf vergleichbarer Basis um 18 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro, wie ‌der Münchener Technologiekonzern am Mittwoch mitteilte. Der ‌Umsatz wuchs währungsbereinigt nur um sechs ​Prozent auf 19,8 Milliarden Euro, während Analysten im Schnitt mit 20,1 Milliarden gerechnet hatten. Wegen der Dollar-Schwäche stagnierte der Umsatz in Euro. Das Ergebnis aus dem Industriegeschäft lag mit 2,97 Milliarden ‌Euro acht Prozent unter Vorjahr; weil Siemens im Vorjahr einen Gewinn von rund 300 Millionen Euro aus dem Verkauf einer Sparte ​verbucht hatte. Die Zug-Sparte Mobility und die Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers ​seien durch die US-Zölle belastet ​worden, hiess es in der Mitteilung.