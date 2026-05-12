Eine Übernahme von Mer Mec würde den Technologie- und Softwarebereich der Zugsparte von Siemens stärken und Aussagen von Siemens untermauern, wonach die Bahnsparte Mobility zum Kerngeschäft gehört. Die Beratungen dauerten an, und es besteht den informierten Personen zufolge keine Gewissheit, dass sie zu einem Abschluss führen werden. Ein Vertreter von Siemens lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Sprecher von Mer Mec wollte sich zunächst nicht äussern.