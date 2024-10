Für die Bank Vontobel sind die Highlights das starke Wachstum im Getränkekartongeschäft und dabei insbesondere die Marktanteilsgewinne in Europa. Insgesamt sei es SIG gelungen, die in letzter Zeit gestiegenen Erwartungen zu erfüllen, schreibt der zuständige Analyst ausserdem in seinem Kommentar mit Verweis auf den in letzter Zeit gestiegenen Aktienkurs.