Auch die Guidance sorgt bei den Analysten für keine Begeisterungsstürme: Für 2024 strebt die SIG Group ein organisches Wachstum am unteren Ende der Bandbreite von 4 bis 6 Prozent sowie eine EBITDA-Marge in der unteren Hälfte der Bandbreite von 25 bis 26 Prozent an. Analysten hatten sich rückblickend einen etwas stärkeren Ausblick erhofft. Manche Experten müssten ihre Schätzungen nun unter negativen Vorzeichen überarbeiten, heisst es am Markt.