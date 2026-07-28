Das SIG-Papier zieht um 09.20 Uhr in einem leicht festeren Gesamtmarkt um 3,7 Prozent auf 14,66 Franken an, das bisherige Tageshoch liegt mit 14,87 noch etwas höher. Die Aktien sind im bisherigen Jahresverlauf (Stand Vorabend) bereits um knapp einen Viertel gestiegen. Allerdings hatten sie im turbulenten Vorjahr um rund 37 Prozent nachgegeben.
Der Verpackungshersteller habe bei eher schwierigen Endmärkten insgesamt solide Halbjahresergebnisse abgeliefert, schreibt die ZKB in einem ersten Kommentar. Damit würden «die ersten Schritte in die richtige Richtung» für die Erreichung des Turnarounds unter dem neuen CEO Mikko Keto sichtbar.
Vor allem beim bereinigten Betriebsergebnis EBIT habe SIG die Erwartungen signifikant übertroffen, heisst es bei Barclays. Die bereinigten EBIT-Margen seien durch Effizienzverbesserungen, Preiserhöhungen, geringere Abschreibungen und anhaltende Kostenkontrolle gestützt worden. Auch die bestätigte Jahresprognose wird positiv gewertet.
Als Highlight bezeichnen die Barclays-Analysten zudem das starke währungsbereinigte Umsatzwachstum in Nord- und Südamerika von 9,9 Prozent im zweiten Quartal. Weniger erfreulich sei hingegen die rückläufige Umsatzentwicklung in Europa und der Region Asien-Pazifik gewesen.
Vontobel lobt ebenfalls die Beschleunigung in Amerika. Das wichtigste positive Signal der Zahlenvorlage sei ausserdem, dass die operativen Verbesserungen die Profitabilität trotz steigender Rohstoffkosten und einer gemischten Entwicklung der Endmärkte weiter stützten.
Da die Vergleichswerte für die zweite Jahreshälfte günstiger ausfallen, gebe es Spielraum für weitere Margenverbesserungen. Allerdings hänge der Investitionsfall weiterhin von einer konsequenten Umsetzung der Strategie im Kerngeschäft sowie einer Erholung der schwächeren Bereiche ab.
(AWP)