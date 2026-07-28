Das SIG-Papier zieht um 09.20 Uhr in einem leicht festeren Gesamtmarkt um 3,7 Prozent auf 14,66 Franken an, das bisherige Tageshoch liegt mit 14,87 noch etwas höher. Die Aktien sind im bisherigen Jahresverlauf (Stand Vorabend) bereits um knapp einen Viertel gestiegen. Allerdings hatten sie im turbulenten Vorjahr um rund 37 Prozent nachgegeben.