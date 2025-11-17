Die Papiere von SIG vollführen bis 9.35 Uhr einen Kurssprung um 7,5 Prozent auf 8,70 Franken. Kurzzeitig waren sie sogar zweistellig im Plus. SIG sind damit der stärkste Titel im Gesamtmarkt, der nur leicht höher steht (+0,1 Prozent). Allerdings hat die Aktie im laufenden Jahr mehr als 50 Prozent an Wert eingebüsst. Mit aktuell nur gut 8 Franken steht sie weit unter dem Kurs, der beim Börsengang im Jahr 2018 bezahlt wurde.