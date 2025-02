Die Aktien der SIG Group hatten in den Wochen vor der Jahresergebnisveröffentlichung kontinuierlich Boden gut gemacht. In der Spitze kosteten die Valoren mit 20,84 Franken dabei so viel wie seit November 2023 nicht mehr. Umso anfälliger seien sie nun für Gewinnmitnahmen, heisst es am Markt.