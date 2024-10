Samuel Sigrist ist Schweizer Staatsbürger und war seit 2017 als Finanzchef und Chairman des Middle East Joint Ventures tätig. Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 wurde er CEO des SIG-Konzerns. Samuel Sigrist trat 2005 in das Unternehmen ein und war in verschiedenen Funktionen im Bereich Finanzen und Unternehmensentwicklung tätig, unter anderem als Director of Group Controlling & Reporting, Head of Finance/CFO of Europe und Head of Group Projects. Von 2013 bis 2017 war er President & General Manager Europe und arbeitete zuvor als Berater. Sigrist hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, einen MBA von der Universität Toronto und einen Global Executive MBA von der Universität St. Gallen. Zudem ist er eidgenössisch diplomierter Wirtschaftsprüfer.