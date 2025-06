Konkret seien in den beiden vergangenen Geschäftsjahren 39 Verpackungslinien mit einem wiederkehrenden Umsatz von rund 50 Millionen Euro pro Jahr an Verpackungsmaterial an Scholle-IPN-Kunden verkauft worden. «Dabei handelt es sich zu 75 Prozent um aseptische Verpackungslinien, und bei allen handelt es sich um Systemlösungen, wir verkaufen also ein Paket aus Verpackungsmaschine, Verpackungsmaterial und technischer Wartung.»