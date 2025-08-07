Last hatte seine Firma Scholle IPN 2022 an SIG verkauft und ist seither grösster Aktionär. Er befindet sich seit Monaten im Streit mit SIG. Denn er ist unzufrieden mit den geleisteten Extrazahlungen. Laut SIG hätte es solche gegeben, wenn das von ihm verkaufte Geschäft stark gewachsen wäre. Gemäss SIG war dies aber nicht der Fall.