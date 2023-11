So peilt SIG gemäss einem Communiqué vom Mittwoch mittelfristig weiterhin ein Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen von 4 bis 6 Prozent an. Dieses Wachstum werde von wachsenden Endmärkten, Marktanteilsgewinnen, dem Ausbau des Geschäfts in Schwellenländern sowie der Weiterentwicklung von Produktkategorien und Vertriebskanälen getrieben.