Vontobel-Experte Manuel Lang zufolge spürt SIG in zahlreichen Endmärkten weiterhin die Inflation bei Nahrungsmitteln, was zu tiefem Volumenwachstum führe. Auch wenn das erste Quartal saisonal schwächer sei, sei der Start in ein ohnehin herausforderndes Jahr langsamer verlaufen als erwartet. Positiv seien die Marktanteilsgewinne in Europa und die attraktive Dividende.