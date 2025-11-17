Der neue CEO von SIG heisst Mikko Keto und wird seine Position im ersten Halbjahr 2026 antreten, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Finne Keto mit Jahrgang 1967 ist seit 2022 CEO des dänischen Unternehmens FLSmidth, das Anlagen, Systeme und Dienstleistungen für die globale Bergbauindustrie herstellt. Davor war er unter anderem für den Liftbauer Kone und Nokia tätig.