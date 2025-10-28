Konkret sank der Umsatz in den Monaten Juli bis September um 6,7 Prozent auf 769 Millionen Euro. Die Kunden hätten ihre Lagerbestände an die sich verschlechternde Konsumentenstimmung angepasst, begründet das Unternehmen den Rückgang. Davon waren laut den Angaben alle Regionen betroffen. Indien erzielte etwa nicht das erhoffte Wachstum, aber auch in den USA kam die Nachfrage insbesondere im Bereich «Out-of-Home-Dining» weiterhin nicht auf Touren.