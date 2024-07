Der Verpackungshersteller passt nun seine Guidance an. Für das Gesamtjahr 2024 erwartet das Unternehmen neu ein währungsbereinigtes Wachstum von rund 4 Prozent, +/- 50 Basispunkte (bisher: am unteren Ende von 4 und 6 Prozent). Die EBITDA-Marge soll neu in der "unteren Ende" der Bandbreite von 24 bis 25 Prozent liegen (bisher: am "unteren Ende" der Bandbreite von 25 bis 26 Prozent).