Pro-Palästina-Demos in Genf und Bern

In den vergangenen Tagen waren Pro-Palästina-Demonstrationen in Basel und Zürich nicht bewilligt worden. In Genf nahmen am Samstag an einer Demonstration zur Unterstützung des palästinensischen Volkes mehrere tausend Menschen teil. Frauen, Kinder und Männer aller Altersgruppen marschierten unter starker Polizeibegleitung durch die Strassen der Rhonestadt.