SIG habe seit dem Eintritt in den indischen Markt im Jahr 2018 die Expansion des Geschäfts vorangetrieben und auch im Jahr 2024 den Umsatz im zweistelligen Prozentraten gesteigert, hiess es. Der Verwaltungsrat habe bereits Pläne für den Bau einer Extrusionsanlage in Indien genehmigt, die im Jahr 2027 in Betrieb gehen soll. Dafür nimmt die Gruppe weitere 50 Millionen Euro in die Hand.