Mit Blick auf das Gesamtjahr bestätigt der Konzern denn auch seine Ziele. Er erwartet weiterhin ein währungsbereinigtes Wachstum von rund 4 Prozent (+/- 50 BP). Die EBITDA-Marge soll weiterhin am unteren Ende der Bandbreite von 24 bis 25 Prozent zu liegen kommen. Die Preisentwicklung für Kunststoff, die im Bag-in-Box- und Standbeutel-Geschäft direkt an die Kunden weitergegeben wird, sei in dieser Prognose nicht enthalten.