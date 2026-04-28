Der Umsatz sank zwischen Januar und März um 4,2 Prozent auf 714 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bereinigt um Währungseinflüsse und die Preisentwicklung von Kunststoff nahm der Umsatz allerdings nur um 0,2 Prozent ab. Analysten hatten im Schnitt mit einem stärkeren Rückgang gerechnet, da SIG seit Monaten mit einer verhaltenen Nachfrage kämpft.