Um wen es sich bei der Transkation handelt, geht aus der Mitteilung nicht näher hervor. Grösster Einzelaktionär unter den Verwaltungsräten ist aktuell mit Abstand Laurens Last. Laut dem aktuellen Geschäftsbericht hielt er per Ende 2023 rund 35,9 Millionen Aktien am Unternehmen. Dies vor allem über seine Clean Holding. An zweiter Stelle folgt Abdallah al Obeikan mit rund 1,8 Millionen Aktien.