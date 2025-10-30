Ausschüttungsquote von 30-50 Prozent

Die Aktionäre erhalten, wie im September angekündigt, für 2025 keine Dividende. Das soll sich im Folgejahr wieder ändern, wie es im Communiqué weiter heisst. Es sollen ab dann 30 bis 50 Prozent des bereinigten Nettogewinns ausgeschüttet werden.